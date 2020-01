Radio-dj Giel Beelen, stylist Maik de Boer en presentatrice Mariska van Kolck zijn te zien in de valentijnsspecial van First Dates. In deze eenmalige uitzending, die op 14 februari te zien is, worden bekende Nederlanders gekoppeld aan een 'onbekende' Nederlander met wie ze gaan dineren.

Ook YouTuber Yvonne Coldewijder en presentator Sipke Jan Bousema hebben een date in de speciale aflevering.

Net als in de reguliere versie van het programma zal maître Sergio de kandidaten begeleiden en verzorgt barman Victor de drankjes voor de restaurantbezoekers.

In het programma hebben mensen die elkaar nog niet kennen een eerste date in een restaurant en besluiten ze na de afspraak of ze elkaar nog vaker willen zien.

De valentijnsspecial van First Dates is op vrijdag 14 februari om 19.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO3.