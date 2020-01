Heb je geen idee wat te kijken op donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: Z Doc: De logistieke wereld van DHL

20.30 - 00.30 uur op RTL Z

We krijgen een kijkje in de logistieke wereld van de koerierdienst DHL. Zo zien we wat er allemaal aan te pas komt bij een pakketje dat online wordt besteld.

Kookprogramma: Jamie & Jimmy's Food Fight Club

21.00 - 22.00 uur op 24Kitchen

Jamie en Jimmy halen alles uit de kast om ons ervan te overtuigen dat Brits eten lekker is. Elke aflevering komen beroemdheden langs om mee te koken. Deze week is dat actrice Jodie Whittaker.

Realityprogramma: DNA Onbekend

20.40 - 21.30 uur op NPO1

Dionne Stax presenteert het nieuwe seizoen van dit programma waarin familiegeheimen worden ontrafeld aan de hand van DNA-onderzoek.

Muziekregistratie: De Vrienden van Amstel Live 2020

20.30 - 22.30 uur op SBS6

Afgelopen maand traden Nederlands grootste zangers en zangeressen op in Ahoy tijdens de 22ste editie van De Vrienden van Amstel Live. Giel Beelen keek mee vanachter de schermen. Optredens van onder andere Typhoon, Chef'Special, Snelle en Ryan Marciano. Nick & Simon presenteren de avond.

Dramafilm: Fifty Shades of Grey

20.30 - 23.00 uur op Net5

Op een dag vraagt een zieke Kate (Eloise Mumford) aan haar vriendin Anastasia (Dakota Johnson) om een interview over te nemen met ene Christian Grey (Jamie Dornan). Dit blijkt het begin te zijn van een bijzondere relatie.

