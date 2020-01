De Federatie Indische Nederlanders (FIN) heeft bij de Raad voor de Journalistiek een klacht ingediend over de BNNVARA-documentaire Onze jongens op Java. De federatie neemt deze stap nadat de ombudsman van de NPO eerder deze maand geen aanleiding zag om BNNVARA op te roepen tot rectificatie.

De FIN diende in november 2019 een formele klacht in bij de NPO-ombudsman. BNNVARA zou volgens de FIN in de documentaire alleen reppen over de overleden Indonesiërs en Nederlandse militairen, maar voorbijgaan aan de Nederlandse burgerdoden.

"Helaas blijkt BNNVARA noch de NPO zich in de materie te hebben verdiept", aldus FIN-voorzitter Hans Moll. "FIN kan daarom niet anders dan de klacht extern voorleggen." Het is niet bekend of de Raad voor de Journalistiek de klacht ontvankelijk heeft verklaard.

Onze jongens op Java is gemaakt door journalist en historicus Coen Verbraak. In de vierdelige documentaire doen Indië-veteranen die de 'politionele acties' van 1945 tot 1949 overleefden hun verhaal.