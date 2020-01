Linda de Mol heeft geen idee hoe de kijkcijfers van haar nieuwe quizprogramma Deze quiz is voor jou op SBS6 eruit gaan zien. Dat zei ze woensdag in De Wereld Draait Door. Ze hoopt dat het programma in ieder geval 700.000 kijkers trekt.

"Ik weet het dit keer echt niet, omdat we ook met All Together Now op RTL zitten, ik hoop dat we richting het miljoen gaan. In elk geval rond de 700.000 kijkers, daaronder zou ik het wel echt heel jammer vinden", zei de presentatrice in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk.

Deze quiz is voor jou moet het op zaterdagavond onder meer tegen Wie is de Mol? opnemen. Dat spelprogramma trok eerder al meer dan twee miljoen kijkers. "De concurrentie is moordend. Ik moet het echt hebben van mensen die daar nooit ingekomen zijn. Ik hoop dat ik die kan bewegen om op zaterdagavond naar SBS te kijken", aldus De Mol.

In het nieuwe programma van De Mol nemen bekende Nederlanders het tegen elkaar op in een quiz. Eén persoon uit het publiek krijgt aan het einde van de quiz hetzelfde bedrag als gewonnen is door de winnaar van de aflevering.