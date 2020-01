De dramaserie Anne+ van BNNVARA is verkocht aan de Britse televisiezender Channel 4. Dat meldt de producent van de serie, Millstreet Films woensdag in een persbericht.

De producent meldt dat Anne+ verkocht is aan het on-demandplatform Walter Presents. Hierop zijn enkel niet-Engelstalige series te zien.

Het tweede seizoen van de serie wordt vanaf 3 maart uitgezonden op NPO3. Het seizoen bestaat uit acht afleveringen van ieder 25 minuten. In Anne+ denkt de hoofdpersoon terug aan haar liefdes van de afgelopen vier jaar als studente in Amsterdam. De hoofdrol wordt gespeeld door Hanna van Vliet, die eerder te zien was in musicals als Fiddler on the Roof en de films De Tweeling en Oh Baby.

De jonge makers ontwikkelden het idee voor de dramaserie naar eigen zeggen vanwege de gebrekkige representatie van lesbische meisjes in de media.