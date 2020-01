Opgelicht?! hoeft de inhoud van hun uitzending van eind november, waarin zij de activiteiten van het Kluivert Dog Rescue Center op Curaçao tegen het licht hebben gehouden, niet offline te halen. Dat bepaalde de rechter woensdag in een schriftelijke uitspraak, na het kort geding dat twee weken eerder plaatsvond.

Kluivert eiste een rectificatie en dat de aflevering offline wordt gehaald. In een toelichting die is gedeeld op Twitter laat rechter Anne Reitsma weten dat Kluivert stelde op zestien punten onterecht beschuldigd te zijn. "Deze punten zijn bekeken en het grootste deel is wel op feiten gebaseerd", aldus de rechter.

Daarnaast heeft Opgelicht?! volgens de rechter niet gezegd dat zij zich schuldig maakte aan oplichting en is er door de redactie hoor en wederhoor gepleegd. Ook heeft het programma Kluivert de mogelijkheid geboden om haar kant van het verhaal te laten horen, wat zij heeft geweigerd maar wat wel "haar goed recht is".

Zij wilde dit live in de studio doen, maar de raadsman van AVROTROS meldde in het kort geding dat dit niet gebruikelijk is in het programma en dat dit tot dusver nog niet is gebeurd.

'Vonnis is teleurstellend'

In reactie aan NU.nl laat Kluiverts advocaat Royce de Vries weten het vonnis "teleurstellend" te vinden. Wel noemt de raadsman het positief dat er door de rechtbank wordt erkend dat de uitzending onjuistheden bevat en dat er geen sprake is van fraude of oplichting bij de hondenopvang.

"Het is daarom teleurstellend dat dit niet heeft geleid tot toewijzing van de vorderingen." De Vries zegt zich te beraden op een hoger beroep, waarover in de komende weken meer duidelijk zal worden.

"We hebben altijd geloofd in het gedegen onderzoek dat Opgelicht?! verricht heeft naar de Kluivert Rescue Dog Foundation", laat AVROTROS in reactie aan NU.nl weten. "We zijn blij dat de rechter dit erkent en we op alle punten in het gelijk zijn gesteld."

Kluivert stelde dat publiek werd misleid

In de aflevering van Opgelicht?! werden eind november de activiteiten van het Kluivert Dog Rescue Center op Curaçao tegen het licht gehouden. Er zou volgens het programma helemaal geen opvangcentrum op het eiland aanwezig zijn en het lijkt onduidelijk waar het geld en de fysieke donaties naartoe gaan. Zo zouden er marketingkosten en de huur van een winkelpand van worden betaald.

Kluivert liet in een schriftelijke verklaring weten dat een oud-bestuurslid van de hondenopvang geruchten hierover heeft verspreid, die aan de basis zouden staan van de betreffende aflevering van het AVROTROS-programma. Volgens Kluivert gaan deze geruchten al een jaar rond.

Kluiverts advocaat De Vries zei tijdens het kort geding dat het publiek met de uitzending is misleid. Volgens hem heeft de stichting op Curaçao te maken met bureaucratie, waardoor er naar een nieuwe locatie moet worden gezocht voor het opvangcentrum. Het geschetste beeld dat er geen opvang zou zijn, klopt volgens hem niet.

De advocaat van de makers van Opgelicht?! stelde dat nergens in de uitzending wordt gesproken van oplichting of bedrog en dat de stichting van Kluivert de zaken onder meer op sociale media mooier voorstelde dan ze daadwerkelijk waren.