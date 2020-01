De redactie van Nieuwe Revu is bedreigd nadat ze besloten een interview met voormalig zaakwaarnemer Stefano van D. niet te publiceren. Volgens hoofdredacteur Jonathan Ursem wordt zijn redactie al sinds half december lastiggevallen.

Van D., die op 31 december 2019 werd veroordeeld tot 120 uur taakstraf en verplichte behandeling voor het bedreigen van bestuurders van voetbalclub Ajax, zou intimiderende berichten naar de redactie van het blad sturen.

Nieuwe Revu deed een interview met Van D. dat op 2 januari zou worden gepubliceerd. Omdat het contact met de voormalig zaakwaarnemer "een vervelende kant opging", werd van publicatie afgezien. Van D. vindt dat hij recht heeft op de foto's die gemaakt werden voor het artikel. Ook stuurde hij een factuur voor de uren die hij kwijt was aan het interview. Hij eiste een bedrag van 1893 euro plus 250 euro voor elk contact met zijn advocaat.

Om van het geschil af te zijn, werd besloten hem drie foto's van het artikel te geven, onder de voorwaarde dat hij geen contact meer zou opnemen met de redactie. Van D. ging via zijn advocaat akkoord, maar stuurde de redactie vervolgens toch intimiderende berichten waarin hij liet blijken dat hij de redacteuren in de gaten houdt.

Na contact met platform Persveilig, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Openbaar Ministerie, is besloten om melding te doen bij de politie. De politie heeft hem vervolgens verzocht geen contact meer te zoeken met de redactie of het contact via een advocaat te laten verlopen. Omdat hier geen gehoor aan werd gegeven, besluit Nieuwe Revu nu delen van het interview te publiceren als onderdeel van een profiel over Van D.