Rob Janssen is voor de tweede keer het gezicht van het RadioGala. Het evenement doet dit jaar veel stof opwaaien, doordat genomineerden Bram Krikke, Mattie Valk en Marieke Elsinga hun vele volgers hebben gevraagd om op hen te stemmen. Maar die mediahype is volgens Janssen juist een teken dat het gala leeft bij het publiek, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"Dat er een soort mediahype is ontstaan - dat Wilfred Genee weer reageert op de hype met een eigen liedje (Veronica Inside maakte een parodie op een nummer van John de Bever, red.) en dat de media daarover schrijven - toont alleen maar aan dat het RadioGala leeft onder de mensen", vindt Janssen.

De presentator, die zelf met twee programma's op NPO3FM te horen is, benadrukt dat naast de publieksprijzen ook de Marconi Awards worden uitgereikt. Deze prijzen worden door een vakjury toegekend. "Ook dat hoort bij het RadioGala. En wat betreft de publieksprijzen: zo werkt het nu eenmaal. Als je toevallig veel publiek hebt, dan heb je dat voordeel."

Janssen heeft zelf geen voorkeur voor een winnaar. "Dat de beste mensen mogen winnen. Ik ben blij dat er zoveel mensen druk mee bezig zijn en dat er zelfs nummers voor het gala worden gecomponeerd."

De presentator is donderdag van plan de avond een losse sfeer mee te geven. "Vorig jaar was ik echt zenuwachtig", bekent Janssen. "Over het algemeen is het voor mij geen probleem om op het podium te staan. Maar met al die collega's om me heen dacht ik wel: shit, ik sta nu hier. Hierdoor stond ik er wat stijfjes in, maar nu wil ik het luchtiger doen. Ik heb wel zin om te rellen."

Ook nominaties voor Ekdom en Van Someren

De prijzen worden donderdagavond uitgereikt op de veertiende editie van het Gouden RadioRing Gala. Er zijn drie verschillende categorieën. De Zilveren RadioSter voor vrouwen, de Zilveren RadioSter voor mannen en de Gouden RadioRing. De laatstgenoemde prijs gaat naar het beste radioprogramma van 2019.

Onder de genomineerden zijn radio-dj's Valk en Elsinga met hun programma Mattie & Marieke op Qmusic, Gerard Ekdom met zijn ochtendshow Ekdom in de Morgen en radio-dj Rob van Someren met zijn programma Somertijd (beiden te horen op Radio 10). Ook Veronica Inside, de presentatoren Krikke en Tom van der Weerd van het programma Club Ondersteboven op SLAM! zijn genomineerd.

Ook worden de Marconi Awards uitgereikt, in de categorieën aanstormend talent, beste zender en online. Eerder werd bekend dat Sjors Fröhlich de Marconi Oeuvre Award in ontvangst mag nemen.