Presentatrice Welmoed Sijtsma ziet in haar gesprek met Peter R. de Vries in het praatprogramma Op1 de bevestiging dat je niet bevooroordeeld met iemand in gesprek moet gaan. Voorafgaand aan het gesprek op 10 januari had ze een heel ander beeld van de misdaadjournalist, vertelt ze woensdag aan Veronica Magazine.

"Het ging over de Puttense moordzaak en ik dacht: is dat heel interessant?", kijkt de 29-jarige presentatrice terug op haar gesprek met De Vries in Op1. "Deze zaak was al zo vaak besproken en dateerde van 25 jaar terug. Het gesprek ging over de feiten, de spermasporen, de procesfouten. Maar ik was meer benieuwd naar het persoonlijke verhaal."

"En toen werd Peter emotioneel", gaat Sijtsma verder. "Ik was echt verbaasd toen ik zijn tranen zag, want ik had zo'n ander beeld van hem. Voor mij was dat een bevestiging dat je nooit met een vooroordeel met iemand moet gaan praten."

Sijtsma presenteert Op1 samen met Sander Schimmelpenninck. Het duo is iedere donderdag te zien in het NPO-programma. De uitzending met De Vries was de eerste aflevering die ze presenteerde.