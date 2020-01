Heb je geen idee wat te kijken op woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaad Telefilm: Hallali

21.20 - 23.00 uur op NPO3

Een liberaal van het platteland, Gerben Kooistra, wordt aangesteld als burgemeester van een dorpje in het zuiden. Eenmaal daar gaat hij de strijd aan met een lokaal beruchte crimineel die bekendstaat als 'Opa' Jantje. Waar het dorp op het eerste gezicht nog zo onschuldig leek, blijkt criminaliteit er echter de normaalste zaak van de wereld. Langzaam verandert Gerbens missie in een persoonlijke obsessie.

Dramaserie: Dit zijn wij

20.25 - 21.20 uur op NPO3

Jonge ouders Johan en Anna proberen hun kinderen op de best mogelijke manier op te voeden. Daarnaast volgen we Katja, Kasper en Edgar, die alle drie worstelen met hun persoonlijke uitdagingen. Allemaal zijn ze op zoek naar liefde, waardering en voldoening.

Geschiedenisprogramma: Andere Tijden

22.20 - 22.55 uur op NPO2

Rita Hovink scoorde in 1976 een hit met Laat me alleen. Lang kon ze niet van het succes genieten, want nog geen drie jaar later overleed ze aan kanker. Naast het Nederlandse lied had Hovink nog een passie: jazz. Astrid Sy duikt samen met onder anderen Edwin Rutten en Chiel Montagne in haar jazzplaat Love Me or Leave Me.

Realityserie: Sister Wives

20.30 - 21.30 uur op TLC

De spanningen tussen Kody en zijn vier vrouwen lopen op nu ze Las Vegas verlaten en zich gaan vestigen in de Coyote Pass. Kody heeft voor zichzelf een huis in gedachten, terwijl de vier vrouwen onder één dak moeten wonen. Dan blijkt polygamie toch best lastig te zijn.

Actiefilm: Salt

20.30 - 22.30 uur op Veronica

CIA-agent Evelyn Salt (Angelina Jolie) wordt ervan beschuldigd een dubbelspion voor de Russen te zijn. Ze slaat op de vlucht om haar naam te zuiveren en haar loyaliteit te bewijzen. Er ontstaat een race tegen de klok om een moordpoging op de Russische president te voorkomen.

