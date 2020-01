Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, onderneemt geen stappen tegen de persoon die dreigde bekend te maken dat ze een transvrouw is. Dat vertelt ze dinsdag in een nieuwe video op haar YouTube-kanaal.

De Jager zegt in de video dat ze met behulp van de politie precies weet wie de dader is. "Ik heb zijn naam, adres en telefoonnummer en weet waar hij woont. Ik weet ook precies wat er gedaan is om mensen in mijn omgeving onder druk te zetten om dingen over mij te vertellen."

Ze onderneemt verder geen stappen. "Dan komt de naam van deze persoon op straat te liggen. En dan doe ik eigenlijk hetzelfde als wat mij is aangedaan. Deze persoon heeft nu ook al straf gehad en moet leven met de wetenschap dat zijn naam misschien ook nog weleens wordt gelekt", aldus de 25-jarige YouTuber.

"Iedereen die iets fout doet, moet gestraft worden. Maar met dit platform heb ik de macht om iemands leven te verwoesten, niet alleen dat van mijn afperser, maar ook dat van zijn gezin. Als ik hem aanpak en bekendmaak, plaats ik hem in dezelfde positie als mezelf. Ik ben beter dan dat. We laten karma zijn werk doen."

'Stop met de heksenjacht'

NikkieTutorials doet ook een oproep richting de media. "Stop met de heksenjacht. Ik ben de enige die het recht heeft iets over deze zaak te zeggen. Het is mijn verhaal. Sommige media verwoesten met hun verdachtmakingen het leven van mensen die er niets mee te maken hebben. Maar ze weten de helft nog niet eens."



De YouTuber vertelde deze maand in een coming-outvideo dat ze een transgender persoon is. Ze maakte de video nadat ze een dreigbrief had ontvangen. De Jager zei vorige week in de talkshow van Ellen DeGeneres dat de brief een dreigende toon had.