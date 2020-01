Bibi Breijman zegt dat ze de burn-out, waar ze in ieder geval sinds 2017 mee kampte, heeft gekregen door haar vriend Waylon. Ze bedoelt dit echter positief, zo vertelt ze in gesprek met Flair.

De 28-jarige Breijman zegt in het interview: "Ik zeg altijd tegen hem: door jou heb ik mijn burn-out gekregen. En dat bedoel ik positief, want het is een goed teken dat je je zo veilig bij iemand voelt dat het eruit mag komen."

De vlogger vertelt dat ze voorafgaand aan haar diagnose van de huisarts al tijden ongelukkig was. Zo zou ze veel op reis zijn gegaan en voelde ze zich niet goed in haar vorige relatie. "En toen ik dat na jaren eindelijk aan mezelf durfde toe te geven en voor míjn geluk koos, viel iedereen over me heen. Zo veel mensen, en vooral ook de media, hadden een mening over mij omdat ik het had uitgemaakt, en niet zo lang daarna met Willem (de echte naam van Waylon, red.) was. Dat kwam echt hard aan," aldus Breijman.

Volgens Breijman was Waylon degene die haar uiteindelijk pushte om met haar burn-outklachten naar de dokter te gaan. De vlogger is in therapie gegaan, waarbij ze onder meer vier maanden lang gesprekken voerde met een psycholoog en opdrachten kreeg. Inmiddels maakt ze alweer een tijd nieuwe video's.