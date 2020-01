Heb je geen idee wat te kijken op dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Vier Handen op Eén Buik

20.25 - 21.15 uur op NPO3

De twintigjarige Gigi is zwanger en besluit haar drukke leven in Rotterdam achter zich te laten en bij haar ouders op het Zwolse platteland in te trekken. Vriend Randy blijft wel in de stad en pendelt op en neer tussen zijn werk en zwangere vriendin. Wanneer de baby er eenmaal is, wijkt Gigi geen moment van zijn zijde. Bobbi Eden helpt haar om balans in haar nieuwe leven te vinden.

Reportageserie: Net ff Anders

21.15 - 22.05 uur op NPO3

Sander is op YouTube een kleine bekendheid door zijn vlog Dagen van Patje. Ondanks zijn taal- en spraakprobleem praat hij een heel uur vol. Een groot verschil met het echte leven, waarin hij liever zijn mond houdt.

Amusement: Paleis voor een Prikkie

20.30 - 21.30 uur op SBS6

Frank en Rogier bezoeken het Brabantse Oss, waar de mindervalide Daisy verlangt naar een nieuw interieur. Daisy woont met haar twee kinderen Malika en Semmie in een aangepaste woning. De experts op gebied van stijl staan voor een uitdaging.

Film: 12 Years a Slave

20.30 - 23.10 uur op SBS9

Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), een Afro-Amerikaanse violist en timmerman, wordt op een dag benaderd door twee witte mannen om een paar weken als muzikant met hen mee te reizen. De goedbetaalde klus blijkt echter een valstrik en hij belandt in de slavernij.

