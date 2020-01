Rolf Wouters (56) keert terug op televisie als presentator van de kennisquiz Split Screen. Die wordt vanaf april uitgezonden bij SBS6. Dat maakte Wouters maandag bekend bij Shownieuws.

Wouters had in de jaren negentig veel succes met het Veronica-spelprogramma Uhhh... Vergeet je tandenborstel niet. Daarnaast presenteerde hij ook programma's als Who's talking?, de eerste serie van Big Brother in 1999, Wedden dat? en Now or Never.

In Split Screen strijden koppels om geldprijzen die kunnen oplopen tot honderdduizend euro. De kandidaten krijgen twee foto's te zien die staan voor een getal. Het is aan de kandidaten om een getal te noemen dat zich tussen de onbekende getallen bevindt. Het werven van kandidaten is inmiddels van start gegaan.