Videoland is altijd druk bezig om de kijkers te voorzien van genoeg vermaak. Afgelopen week voegde het onder meer een portie familiedrama in The Family toe en de nodige dosis spanning in Non-Stop met Liam Neeson.

Series

The Family

Iedereen dacht dat Adam dood was, maar dan duikt hij plotseling op in Red Pines, Maine, waar hij door de rest met verbazing en blijdschap wordt ontvangen. De familie vraagt zich af hoe het kan dat Adam toch nog leeft. Is deze man die ineens op de stoep staat wel wie hij zegt dat hij is? De familie zoekt antwoorden en komt zo achter andere onontdekte geheimen.

Zo Wordt Het Gemaakt: Coca-Cola

Exclusieve toegang tot het proces achter de schermen bij Coca-Cola, hét frisdrankmerk van de wereld. De documentaireserie behandelt de geschiedenis van het iconische merk en onderzoekt hoe Coca-Cola zo groot is geworden.

Expeditie Robinson: Nederland vs België

Deze nieuwe versie van Expeditie Robinson is exclusief te zien op Videoland en gaat terug naar hoe het programma eruitzag in de beginjaren. Onbekende Nederlanders en Belgen strijden tegen elkaar terwijl ze proberen te overleven op een onbewoond eiland. De proeven zijn keihard, zo belooft RTL, maar na de eerste aflevering regende het kritiek op Twitter.



Films

Non-Stop

Bill Marks (Liam Neeson) denkt een rustige vlucht te maken van New York naar Londen, tot hij ineens vreemde sms'jes ontvangt. Een medepassagier is de afzender en chanteert Bill om 150 miljoen dollar over te maken naar een geheime bankrekening. Doet hij dit niet, dan sterft er elke twintig minuten een passagier. Bill opent de jacht op de mysterieuze dader.

Every Day

Rhiannon is zestien jaar, zit op school en heeft een relatie met Justin. Een doorsnee tienerleven, zo lijkt het. Als Justin op een dag niet helemaal zichzelf is en verward overkomt, besluiten ze samen school te skippen en er een leuke dag van te maken. Maar de volgende dag herinnert Justin zich er niks meer van. Rhiannon ontdekt dat een rondreizende ziel die elke dag in een ander lichaam wakker wordt, de boosdoener is geweest.

Bullet to the Head

Als de partner van Jimmy (Sylvester Stallone) op brute wijze wordt vermoord, besluit hij wraak te nemen op de dader. Hij komt detective Kwon tegen, die ook zijn partner kwijtraakte door dezelfde moordenaar. Ze bundelen hun krachten om de gedeelde vijand uit te schakelen.