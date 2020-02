Presentator en columnist Özcan Akyol ontvangt voor zijn programma De Geknipte Gast zijn gesprekspartners in een kapsalon waarin hij ze van een fris kapsel voorziet. In gesprek met NU.nl vertelt hij dat de meeste gasten het niet droog houden tijdens de opnames.

"Dit is geen melig programma of de zoveelste show met bekende Nederlanders", verzekert hij. "Natuurlijk is er ruimte voor een grap, maar er is een balans met meer ernst en serieuze momenten."

De presentator, die voor de show onder anderen Rob Jetten, Loretta Schrijver en Jan Slagter knipt, heeft een vermoeden over hoe het komt dat de emoties hoog oplopen. "Ik bedacht me tijdens een opname dat de gasten zichzelf moeten aankijken. Nu kijk je tijdens het gesprek naar jezelf in de spiegel in plaats van naar je gesprekspartner en dat is wellicht confronterend", aldus Akyol.

'Tondeuse kopen was goedkoper dan naar de kapper gaan'

De presentator zegt dat het programma per toeval is ontstaan. "Ik zat met mensen van BNNVARA aan tafel om over andere dingen te praten, toen een van hen me vroeg of ik de styling van mijn baard zelf doe. Ik deed dat eerder altijd zelf, maar ga nu wel naar een barbier", vertelt Akyol.

De uit Deventer afkomstige presentator legt uit dat zijn familie geen geld had om naar de kapper te gaan en dat ze daarom een tondeuse hadden gekocht. "Die kon je voor 20 of 25 gulden wel krijgen. Mijn vader stond op een gegeven moment bekend als de buurtkapper. Toen ik een jaar of twaalf was, konden mijn vrienden en ik elkaar ook knippen."

“Ik heb enigszins overmoedig gezegd dat ik het kappersvak wel kon leren”

Bij de omroep waren ze ervan onder de indruk dat Akyol zelf ook met een schaar overweg kon, legt hij uit. "Voor die mensen is het een soort tweede natuur om programmaformats te bedenken en dat zagen ze hier ook direct in. Er werd gesuggereerd dat ik wel mensen kon interviewen terwijl ik ze knip. Dat vond ik wel te ver gaan, want ik ben natuurlijk geen kapper en een barbier is gewoon een vakman. Ik heb toen enigszins overmoedig gezegd dat ik het wel kon leren."

Akyol geeft toe dat hij onderschat heeft hoeveel werk hierbij kwam kijken. "Ik had nog nooit vrouwen geknipt. Barbier Metin Pamboghchy en vrouwenkapper Ali Jamali hebben me wekenlang drie à vier dagen per week klaargestoomd. Ik leerde theorie die ik heb toegepast op iedereen die maar wilde; mijn vriendin, mijn kinderen."

Loretta Schrijver is een van de gasten die haar haren laat knippen door Özcan Akyol. (Foto: BrunoPress)

'Bij prominente gasten kun je het haar echt niet verpesten'

Hoewel hij het knippen op den duur aardig onder de knie had, stond hem een nieuwe uitdaging te wachten doen de opnames begonnen. "Ik had al mijn aandacht nodig voor het knippen, maar moest tegelijkertijd een interview doen. Je kunt een opname ook niet even opnieuw doen, want je kunt maar één keer iemands baard scheren."

Hij vergelijkt het knippen van zijn prominente gasten met het nemen van strafschoppen. "Zoiets is nooit hetzelfde als oefenen. Daarbij komt dat ik praat met gasten die regelmatig op televisie zijn en waarschijnlijk vaker dan eens in de zes weken naar de kapper gaan. Dan kan je het echt niet verpesten."

Gelukkig heeft Akyol tot nu toe nog geen negatieve reacties ontvangen op zijn knipbeurten. "Ze waren eigenlijk verrast dat ik het echt kan. Ikzelf ook nog steeds eigenlijk. Elke keer als ik klaar ben met knippen ben ik ook verbaasd dat ik dat heb gedaan."

De Geknipte Gast is vanaf 4 februari elke dinsdag om 21.00 uur te zien op NPO2. Journalist Thomas Erdbrink is zijn eerste gast.