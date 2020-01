De Amerikaanse zangeres Selena Gomez voelde zich emotioneel mishandeld door Justin Bieber, stelt ze in een zondag verschenen interview met NPR. De zanger en zangeres hadden meerdere jaren een knipperlichtrelatie.

In het interview met NPR wordt Gomez gevraagd naar haar gevoelens over de periode waarin ze een relatie met Bieber had.

Op de vraag of dit tot nu toe één van de moeilijkere periodes uit haar leven was, antwoordt ze: "Nee, want ik heb er kracht uit gehaald. Het is gevaarlijk om in een slachtofferrol te blijven hangen. Ik wil niet oneerbiedig zijn, maar het voelt wel alsof ik slachtoffer was van enige mishandeling."

In het interview wordt de Amerikaanse gevraagd of ze het in dat geval over emotionele mishandeling heeft. Daarop antwoordt ze: "Ja. Ik denk dat het iets was waarvoor ik een manier moest vinden om het als volwassene te kunnen begrijpen", aldus Gomez. Bieber heeft nog niet op de uitspraken van Gomez gereageerd.

De zangeres heeft zware tijden achter de rug. Zo leed ze aan de auto-immuunziekte lupus, waarvoor ze tot twee keer toe in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Ze onderging uiteindelijk een niertransplantatie. Ook werd ze in 2018 vanwege "een inzinking" opgenomen in een psychiatrische kliniek.