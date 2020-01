Onder anderen presentatrice Tess Milne en rapper Donnie doen mee aan het derde seizoen van het televisieprogramma The Big Escape op NPO3, maakt AVROTROS maandag bekend.

Ook actrice Anouk Maas, rapper Glen Faria zangeres Lucretia van der Vloot, YouTubers Gio, Marije Zuurveld en Qucee, acteur Nick Golterman en presentatrice Renate Gerschtanowitz behoren tot de deelnemers.

In The Big Escape moeten de deelnemers proberen te ontsnappen uit escaperooms. Volgens AVROTROS staan de opdrachten die de deelnemers krijgen dit jaar in het teken van "technische ontwikkelingen en vooruitgang."

The Big Escape is vanaf 23 maart op NPO3 te zien.