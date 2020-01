Presentator Winfried Baijens vond het door hem gepresenteerde programma 24/7 onder de maat. Hij had wel plezier in het maken ervan, vertelt de NOS-verslaggever zondag in het NPO-radioprogramma De Perstribune.

"Er keek niemand naar", aldus Baijens. "Het was ook helemaal niet goed. Maar ik heb wel veel lol gehad."

In 24/7 liet de 42-jarige presentator de kijker vanaf november 2011 twee keer per week zien wat zich afspeelt op het internet. Het BNNVARA-programma was één seizoen te zien.

Baijens vertelt verder aantekeningen te maken van de dingen die hij tijdens zijn werk niet goed doet, bijvoorbeeld grappen die niet aankomen. "Ik heb besloten dat je eigen mankementen en de dingen die je minder goed doet, erbij horen." De presentator van het YouTube-programma van de NOS Achter de headlines heeft er dan ook inmiddels vrede mee. "Daar leer je van."