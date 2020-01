Ruim 2,68 miljoen mensen zagen zaterdagavond de derde aflevering van Wie is de Mol?. Ook Evelien de Bruijn, die vorig jaar meedeed, keek naar de uitzending en vertelt NU.nl over haar verdenkingen.

Let op: dit artikel bevat spoilers

"Ik kijk nu heel anders naar de afleveringen dan ik deed voor ik mee had gedaan. Ineens ben ik veel minder bezig met de opdrachten en veel meer bezig met wat het met de deelnemers doet. Welke gedachtes ze erbij hebben en hoeveel dingen nabesproken zullen worden", aldus de presentatrice na de uitzending.

De Bruijn verliet haar seizoen, waarin Merel Westrik de Mol bleek, in de vierde aflevering en weet als geen ander onder welke spanning de kandidaten ook dit seizoen weer staan.

Wie speelt een vals spel?

"Leonie (ter Braak, red.). Zij heeft niet één maar wel drie of vier lagen waarop ze opereert. Ik ken haar natuurlijk (De Bruijn en Ter Braak werken beiden voor het SBS-programma Hart van Nederland, red.) en hoewel ze wel echt zichzelf is, zie ik ook dat ze heel hard werkt om mensen op het verkeerde been te zetten. Ze is heel slim en ik vind haar ook echt een leuke factor in het spel."

"Rob (Dekay, red.) is nu haar voornaamste slachtoffer, ze hoeft maar iets te doen of hij vindt het verdacht. Dat is heel slim: als ze hem bespeelt en zichzelf verdacht maakt, is zij veilig omdat hij zich blindstaart op haar en zij ondertussen op zoek kan blijven gaan naar de Mol."

Wie is te eerlijk?

"Dat was Jaike (Belfor, red.) maar nu zij eruit is, denk ik toch dat het Nathan (Rutjes, red.) is. Bij hem kan het twee kanten op, daar heb ik na de uitzending ook nog een hele discussie over gehad: of hij is echt zo eerlijk, of hij verdient een Oscar voor zijn acteerwerk."

"Hoe hij besloot in te grijpen bij de opdracht met het theeservies en vol voor de 1.500 euro ging, maakt dat hij óf voor veiligheid wilde gaan óf wist hoeveel dat servies waard was. Dat bleek namelijk 2.700 euro te moeten kosten, dus dat had ze flink meer opgeleverd."

Wat viel jou het meest op?

"Hoe Miljuschka (Witzenhausen, red.) zich presenteert. Zij was heel prominent aanwezig deze aflevering en ze speelt zich heel handig in de groep: mensen willen dingen van haar en daar maakt zij slim gebruik van. Zoals het slettenbondje/stagebondje dat zij nu met Rob heeft gesloten, om vervolgens in haar biecht te zeggen dat ze hem weliswaar informatie zal geven, maar niet per se de goede. Ja, dat is slim gedaan van haar. Ze staat heel zelfverzekerd en ontspannen in het spel en is heel goed mensen aan het manipuleren."

"Bij het theeservies wilde zij wél voor de gok gaan, wat haar dan weer minder verdacht maakt. Als Mol weet je hoeveel dat servies waard is en wil je natuurlijk niet dat de groep voor het hogere bedrag kiest. Zij was ook echt pissig toen Nathan zonder overleg koos voor de 1.500 euro. Ik vind dat wel heel grappig om te zien: ik weet dat dit buiten de camera nog oeverloos zal worden nabesproken."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Dat vind ik heel moeilijk, maar als ik moet kiezen gok ik dat Buddy (Vedder, red.) een groot risico loopt. Hij kan nog wel eens een keiharde knal op zijn neus krijgen met zijn tunnelvisie. Hij is zo enthousiast en gaat er vol voor en vertrouwt ook nog eens op Miljuschka. Ik denk dat zij hem de uiteindelijke kus des doods kan geven."

Wie is de Mol?

"Miljuschka dus. Of Johan (Goossens, red.). Het valt me steeds op hoe scherp en grappig hij is in zijn biechten, zoals die opmerking over de kunst in die galerij. Maar als ze dan een opdracht doen is hij ineens slungelig en klungelig. Dat klopt niet helemaal en ik heb het idee dat hij een dubbelrol speelt."