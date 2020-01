De finale van Dancing on Ice 2020 is zaterdagavond gewonnen door Tommie Christiaan. De zanger, acteur en danser kreeg na de finaledans in het SBS6-programma meer stemmen van zowel jury als publiek dan danser en acteur Juvat Westendorp.

Ook mediapersoonlijkheid Donnie Roelvink en singer-songwriter Elske DeWall namen deel aan de door 447.000 mensen bekeken finale van het ijsdansprogramma. Zij vielen voor de finaledans af.

Christiaan moest de dinsdag voor aan de finale onder het mes. De splinter in de grote teen van de 33-jarige winnaar bleek een naald te zijn.

Dancing on Ice was in 2006 en 2007 te zien bij RTL. Toen kreeg het programma concurrentie van het door SBS uitgezonden Sterren dansen op het ijs.