Heb je geen idee wat te kijken op maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Deurwaarders UK

18.30 - 19.30 uur op RTL 5

In Groot-Brittannië komen de heren van DCBL aan de deur als iemand zijn schulden niet betaalt. Deze deurwaarders accepteren geen excuses en leggen beslag op bezittingen als er niet betaald kan worden.

Realityprogramma: Married At First Sight

20.30 - 21.25 uur op RTL 4

Koppels leren elkaar kennen voor het altaar. Henk en Chantal hebben elkaar het jawoord gegeven, waardoor er een last van de schouders van Chantal afvalt. De sfeer is goed, maar nu moet het stel elkaar nog leren kennen.

Realityprogramma: De Scheetjes: Bouwen op Bonaire

20.30 - 21.30 uur op SBS6

Hans heeft zijn vrouw Karin overgehaald om een chalet te bestellen. Misschien kunnen ze op die manier de plaatselijke overheid overhalen om hun plannen door te laten gaan. Als dit niet werkt, kijken ze opnieuw naar de dure grond van de achterbuurman.

Reportage: Spoorloos

21.30 - 22.25 uur op NPO1

De moeder van Jacqueline raakt op haar achttiende zwanger van een Griekse gastarbeider. De man was helaas al verloofd met een ander. De verkering ging uit en de moeder beviel van haar kind. Maar wie is de vader? Derk Bolt gaat op zoek in Griekenland.

Film: The Hunger Games

20.30 - 23.20 uur op Net5

De twaalf districten van Panem moeten elk jaar twee tieners afvaardigen voor 'The Hunger Games'. Katniss (Jennifer Lawrence) zal als deelnemer onmenselijke keuzes moeten maken in dit spel op leven en dood.

