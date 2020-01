Kinderen hebben met de tv-actie Zapp Your Planet: SOS Koala in een week tijd 145.027 euro opgehaald voor hulp aan koala's in Australië. Het bedrag werd zaterdagavond bekendgemaakt door de presentatoren Klaas van Kruistum, Saskia Weerstand en Anne-Mar Zwart.

Zapp Your Planet is een jaarlijkse actie van NPO Zapp om kinderen bewuster te laten opgroeien. Terugkerende thema's zijn bedreigde diersoorten, het klimaat en het milieu. De afgelopen week hebben duizenden kinderen in Nederland allerlei acties gevoerd om geld in te zamelen.



"Het is hartverwarmend om te zien hoe kinderen massaal de koala-challenge hebben gedaan, op eigen ludieke wijze in actie zijn gekomen of geld hebben gedoneerd", aldus Robert Fortuijn, de netmanager van NPO Zapp.



De hele zaterdag stond bij NPO Zapp in het teken van Australië. Honderden kinderen waren vandaag in Hilversum. Daar werd meer dan elfduizend euro gedoneerd. Het opgehaalde geld konden de kinderen storten in een speciale Eucalyptusboom in de tv-studio.

Geld wordt onder meer gebruikt voor opvang van koala's

Femke Hilderink van het WWF Nederland: "Dankzij alle geweldige acties van kinderen in Nederland kunnen we zo'n twaalfduizend jonge boompjes planten zodat koala's straks weer een thuis hebben."



Het geld wordt onder meer gebruikt voor het opsporen van koala's en voor het opvangen van gewonde koala's. WWF betaalt voedseldroppings in nationale parken voor hongerige kangoeroes en andere bedreigde dieren, zodat ze kunnen overleven tot de natuur zich herstelt.

De actie loopt tot zaterdag 8 februari.