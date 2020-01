Ajouad El Miloudi, de nieuwe presentator van De Nieuwe Maan, heeft zich afgevraagd of hij aan de presentatieklus moest beginnen. "Ik heb me afgevraagd: stap ik deze boksring weer binnen?", aldus de presentator in Het Parool.

El Miloudi maakte twaalf jaar lang programma's voor KRO-NCRV. Hij was onder meer te zien in De Keuringsdienst van waarde en De Reünie. Ook maakte hij het programma Kaaskop of Mocro, waarin hij op zoek ging naar antwoorden binnen verschillende culturen in Nederland rondom verschillende thema's.



Hij kreeg heftige reacties op het programma. "Heel heftig", zegt de 32-jarige presentator daarover. "Het is niet uit te leggen wat je meemaakt als je in zo'n debat terechtkomt."



Hij vertelt: "Ik heb me ook goed afgevraagd of ik deze boksring weer in wilde stappen. Na Kaaskop of Mocro dacht ik: dit doe ik nooit meer, maar ergens voelt het ook wel als een plicht om een bijdrage te leveren aan dit debat."

De presentator zegt hierover te hebben gesproken met Fidan Ekiz, voormalig presentatrice van De Nieuwe Maan. "Ik weet waar ik aan begin", aldus El Miloudi.

'Jeroen Pauw leert mij veel'

Het presenteren van een talkshow is nieuw voor hem. "Ik word gecoacht door Jeroen Pauw, van hem leer ik heel veel. Een van de adviezen die hij mij gaf: vermijd sociale media, want zeker als het even niet lekker gaat, is dat dodelijk."

De Nieuwe Maan is elke vrijdag om 17.15 uur te zien. Vanaf 7 februari wijzigt het uitzendtijdstip naar 18.00 uur.