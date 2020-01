Geen idee wat je moet kijken op zaterdagavond? NU.nl zet samen met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Dramaserie: Hoogvliegers

21:40 - 22:35 uur op NPO1

Nadat Rutger de Russen uit het luchtruim heeft verjaagd, wordt de vlieger beschouwd als een held. Terwijl het zo goed gaat met Rutger verliest zijn rivaal Dennis juist zijn zelfvertrouwen, met alle gevolgen van dien. In Arizona krijgen de studentvliegers les van de legendarische Lucky.

Informatief programma: Bevrijdingsjournaal 1945

20:20 - 20:35 uur op NPO1

In januari 1945 is het zuiden van Nederland al een paar maanden bevrijd van de Duitse bezetters, maar van een stabiel gezag is nog geen sprake. In het noorden beginnen de bittere kou en de spoorwegstaking hun tol te eisen: de hongerwinter is ingezet. In het Poolse Auschwitz doen de Russische troepen ondertussen een huiveringwekkende ontdekking. Herman van der Zandt neemt ons de komende week mee naar januari 1945.

Amusement: Dancing on Ice

20:00 - 21:55 uur op SBS6

Bekende Nederlanders gaan samen met hun professionele danspartners de strijd aan met elkaar. Zij zullen alles op alles zetten om de jury te overtuigen van hun ijsdanskwaliteiten. Zal vanavond publiekslieveling Juvat Westendorp de finale winnen?

Amusement: Twin Turbos

22:00 - 23:00 uur op Discovery

Brad DeBerti gold als een van de grootste talenten in de autosport, tot een ernstig ongeluk een eind maakte aan zijn droom. Toch probeert hij terug te keren op het hoofdpodium, maar daar is geld voor nodig. Dat verdient hij met het ontwerpen en bouwen van waanzinnige voertuigen.

Documentaireserie: Jo Frost on Britain's Killer Kids

20:00 - 21:00 uur op C&I Network

Nanny Jo Frost is in deze documentaireserie in het gezelschap van kinderen die moorden plegen. In de eerste aflevering ontmoet ze Daniel Bartlam, die op veertienjarige leeftijd zijn moeder om het leven bracht met een hamer.

