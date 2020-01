Slechts 268.000 mensen keken vrijdagavond naar de SBS6-quiz Mensenkennis, gepresenteerd door Kim-Lian van der Meij, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Van der Meij heeft in het derde seizoen van Mensenkennis de presentatie overgenomen van Winston Gerschtanovitch. De quiz wordt tegelijkertijd uitgezonden met de talentenjacht The voice of Holland op RTL 4, waar vrijdagavond ruim 1,7 mensen naar keken.

De talkshow Jinek op RTL 4, waarin Maarten van der Weijden kwam vertellen over zijn mislukte recordpoging, profiteerde net als voorgaande weken van het succes van The Voice en trok ruim een miljoen kijkers. Daarmee vergeleken deed NPO-praatprogramma OP1 (gepresenteerd door Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg) het dit keer minder goed, met een kijkersaantal van 663.000.