RTL mag geen opnames meer maken in de rechtszaal tijdens de zaak-Ruinerwold. Dit heeft het bestuur van de rechtbank Noord-Nederland besloten nadat in de talkshow Jinek een geluidsfragment met de stem van verdachte Josef B. werd afgespeeld.

RTL Boulevard verzorgde de beeld- en geluidsopnames in de zittingszaal tijdens de zaak, die andere media vervolgens konden overnemen. Om de privacy van de verdachten te beschermen, mocht er van hen geen beeld- of geluidsopname gemaakt worden. Toch is er tijdens de verklaring van verdachte Josef B. een geluidsopname gemaakt, waarvan een fragment werd afgespeeld tijdens de aflevering van Jinek op 21 januari.

"De rechtbank heeft de geluidsopname van de verklaring van de verdachte uitdrukkelijk verboden, omdat dat de privacy van de verdachte diende te worden gerespecteerd", aldus de rechtbank in een verklaring.

Ewart van der Horst, de hoofdredacteur van Jinek, liet woensdag aan Het Dagblad van het Noorden weten niet op de hoogte te zijn van die beperking: "We wisten niet van de richtlijnen. Dit is niet met opzet gedaan", aldus Van der Horst. De redactie van Jinek had die opname volgens de rechtbank via RTL Boulevard verkregen.

Het bestuur van de rechtbank Noord-Nederland heeft nu besloten dat RTL geen opnames mag maken tijdens het vervolg van de rechtszaak. Ook mag de omroep drie maanden lang geen opnames meer maken bij de andere zaken in de rechtbank van Assen.

NU.nl is in afwachting van een reactie van RTL.