Heb je geen idee wat te kijken op vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Spelprogramma: Mensenkennis

20.30 - 21.25 uur op SBS6

In dit nieuwe programma met Kim-Lian van der Meij proberen honderd kandidaten de afloop van een aantal filmpjes te raden. Degene die het langst overblijft, wint 10.000 euro.

Actiefilm: Rambo 3

22.00 - 00.05 uur op Veronica

Kolonel Trautman (Richard Crenna) vraagt de hulp van John Rambo (Sylvester Stallone) om de Sovjets te verslaan in Afghanistan. Rambo weigert omdat zijn dagen als soldaat voorbij zijn.

Reportageserie: Gort over de Grens

19.50 - 20.40 uur op NPO2

Ilja Gort reist af naar de provincie Alicante in Spanje, waar hij zichzelf terugvindt op een voormalig pirateneiland. Hij proeft er de duurste wijn van Spanje.

Datingprogramma: First Dates

19.30 - 20.25 uur op NPO3

Speciale gasten in het achtste Britse seizoen: een 97-jarige dame, een ex-echtpaar, een overlevende van de tsunami in 2004, iemand die zes maanden in verwachting is van haar eerste kind én een hitzanger.

Actiefilm: Red Dawn

20.30 - 22.20 uur op SBS9

Een Amerikaanse stad krijgt te maken met een Noord-Koreaanse invasie. Burgers worden gevangengenomen en de stad wordt ingenomen. Met Chris Hemsworth en Josh Hutcherson.

