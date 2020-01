De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) uit kritiek op het besluit van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) om RTL Boulevard te weren van de jaarlijkse fotosessie van de koninklijke familie in Lech, omdat het programma een foto van Amalia deelde.

"Hieruit blijkt weer dat de mediacode van het Koninklijk Huis krom is en in strijd met het beginsel vrije pers", reageert algemeen secretaris van de NVJ Thomas Bruning.

Bruning laat aan NU.nl weten dat hij het kwalijk vindt dat de pers zich altijd aan de mediacode moet houden om deel te kunnen nemen aan dergelijke persmomenten. "Deze methode past niet bij de publieke verantwoordelijkheid, die het Koninklijk Huis aan de dag hoort te leggen", stelt hij.

"Ik heb niet het idee dat het herhalen van deze boodschap richting de RVD hier veel aan zal veranderen. Maar zeker is dat de koning hiermee een slecht signaal afgeeft over het belang dat hij hecht aan het goed functioneren van de vrije pers."

'Boulevard schendt mediacode'

RTL Boulevard liet tijdens een uitzending in december een foto zien van de kerstmusical waarin Amalia een rol speelde en die werd opgevoerd in de Koninklijke Schouwburg. De foto werd door een gebruiker op Instagram in een zogeheten story gedeeld. Pers was niet welkom tijdens de bewuste avond.

De RVD vindt het delen van de foto door RTL Boulevard een schending van de mediacode. "Ook de leden van het Koninklijk Huis hebben het recht om zich onbespied te wanen tijdens dergelijke privéomstandigheden", liet de dienst weten aan het programma.

Eerder schreven diverse media dat de schouwburg de desbetreffende beelden zelf zou hebben gedeeld, maar een woordvoerder van de Koninklijke Schouwburg laat aan NU.nl weten dat dit niet het geval is. Zij zouden slechts in het beeld vermeld zijn.

De koninklijke familie gaat in februari op skivakantie in het Oostenrijkse Lech, waar de pers traditioneel de gelegenheid krijgt om foto's te maken.