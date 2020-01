Heb je geen idee wat te kijken op donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Onderzoeksprogramma: Face the Beast

20:30 - 21:25 uur op History

Met gebruik van nieuwe technologieën onderzoekt Face te Beast verhalen over onverklaarbaar grote moordpartijen die door roofdieren zouden zijn aangericht. In de eerste aflevering bezoeken de makers een klein eiland voor de kust van Myanmar, waar duizend Japanse soldaten afgeslacht werden door krokodillen.

Consumentenprogramma: Keuringsdienst van Waarde

20:25 - 20:55 uur op NPO3

In Nederland genieten we geregeld van het Spaanse gerecht paella. Maar wat is paella eigenlijk precies? Het team van de Keuringsdienst van Waarde zoekt het voor ons uit.

Amusementsprogramma: Mr. Frank Visser Doet Uitspraak

21:30 - 22:30 uur op SBS6

Jan en Mary uit Veenendaal hebben het aan de stok met hun lokale garagehouder. Ze ruilden hun Renault in voor een tweedehands Ford, maar die bleek veel gebreken te hebben.

Romantische komedie: The Wedding Planner

20:30 - 22:35 uur op Net5

Mary Fiore (Jennifer Lopez) is een ambitieuze huwelijksplanner. Alles loopt op rolletjes, totdat ze verliefd wordt op de bruidegom van het grootste huwelijk dat ze ooit heeft georganiseerd.

Actiefilm: Seventh Son

22:40 - 00:30 uur op SBS9

John Gregory (Jeff Bridges) is een Spook, een wezen dat vecht tegen het kwaad. Eeuwen geleden zette hij de slechte en krachtige heks Moeder Malkin gevangen, maar nu is zij ontsnapt en zint ze op wraak.

