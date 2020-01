Actrice Angelina Jolie wordt uitvoerend producent van BBC My World, een nieuw actualiteitenprogramma van de BBC voor jongeren vanaf 13 jaar. Het programma, uitgezonden op BBC World News, wil volgens Variety jongeren leren om op een goede manier met nieuwsberichten om te gaan.

"Als ouder ondersteun ik graag een programma dat als doel heeft om kinderen meer te leren over de levens van andere jonge mensen, overal ter wereld, en ze met elkaar te verbinden", aldus Jolie in een verklaring.

"Ik hoop dat het kinderen helpt om de informatie en de hulpmiddelen te vinden die ze nodig hebben om een verschil te maken in zaken die ze belangrijk vinden."

In BBC My World worden achtergronden bij het nieuws uitgelegd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de internationale verslaggeving van BBC World Service. Zo moeten jonge kijkers leren hoe nieuws tot stand komt, hoe ze hun eigen opvattingen kunnen ontwikkelen op basis van feiten en hoe ze kritisch na kunnen denken over de informatie waar ze online mee in aanraking komen.

"Ze (jongeren, red.) hebben hulpmiddelen nodig om online nep van echt te kunnen onderscheiden, en vaardigheden om kritisch na te denken over informatie, waar ze het ook tegenkomen", aldus Jamie Angus, directeur van de BBC World Services Group.

Afleveringen van BBC My World zullen wekelijks worden uitgezonden. De presentatie zal worden gedaan door Radzi Chinyanganya, die eerder BBC-kinderprogramma's als Blue Peter presenteerde, en Nomia Iqbal, die op dit moment The Big Debate presenteert.