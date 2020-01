Fidan Ekiz is uit eigen beweging vertrokken als presentatrice van het NTR-programma De Nieuwe Maan. Dat zegt ze in een interview in The Post Online.

"In tegenspraak tot de geruchten, ben ik niet weggestuurd, vervangen, door de NTR maar zelf vertrokken na mijn laatste uitzending begin december 2019. Het was mijn eigen keuze om iets anders te gaan doen. De NTR, die juist vroeg of ik wilde blijven, heeft steevast zijn vertrouwen in mij gehouden en uitgesproken."

In een opiniestuk op The Post Online licht Ekiz toe dat haar afscheid in gang werd gezet door 'regressief linkse vertegenwoordigers van de identiteitspolitiek, (woordvoerders van) de islamitische gemeenschap, media en politici' die het op haar 'gemunt ' hadden.

"Deze cultuurrelativisten werpen zich op als verdediger van etnische en religieuze minderheden, pleiten voor verdraagzaamheid, solidariteit, diversiteit, maar zijn bewust blind voor hun eigen intolerantie. Als je je niet achter hun ideologie schaart, leggen ze je het liefst het zwijgen op. Een verontrustende indicatie voor totalitair denken."

'Bedreigingen en intimidaties'

Volgens Ekiz werden zij en haar redactie met grote regelmaat online en telefonisch uitgescholden en bedreigd. Gasten van de talkshow zouden bovendien worden geïntimideerd en geadviseerd de opnames niet bij te wonen, omdat het programma 'besmet' zou zijn. Critici van Ekiz verwijten haar een te kritische blik op de islam en de integratie.

"Met mijn Turkse afkomst en islamitische achtergrond zou ik me in mijn positie louter positief moeten uitspreken over minderheden en de islam. Ik zou hoofdzakelijk ten strijde moeten trekken tegen racisme en islamofobie. Ik zou me moeten opstellen als model-moslim die 'mijn gemeenschap' representeert. Wie zich niet aan deze regels houdt, en ook maar een beetje afwijkt van de gestelde voorwaarden, voorziet radicaal rechts van munitie, is 'extreemrechts' en steekt zijn gemeenschap een dolk in de rug."

De 44-jarige Ekiz presenteerde het programma over de ontwikkelingen in de multiculturele samenleving van september 2018 tot december 2019, drie seizoenen lang. Vrijdag begint een nieuw seizoen van De Nieuwe Maan, gepresenteerd door Ajouad El Moloudi.