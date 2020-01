BNNVARA heeft donderdag aan NU.nl laten weten dat het niet langer samenwerkt met Kaj van der Ree, de presentator die voor de omroep een radioshow en een televisieprogramma maakte en door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag.

Een woordvoerder van de omroep laat weten dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie de 28-jarige Van der Ree op de radio zal vervangen. Hij maakte tot voorheen de vrijdagavondshow The Kaj is the Limit.

Ook was de presentator samen met presentator Jurre Geluk te zien in het programma Proefkonijnen. Het nieuwe seizoen van die show is na één uitzending stopgezet.

"De ambitie om dit programma te maken hebben wij nog steeds", vertelt een BNNVARA-woordvoerder aan NU.nl. "Of de mogelijkheden er ook zijn het te gaan maken met een andere presentator, zullen we op termijn moeten gaan bekijken."

BNNVARA reageerde vrijdag geschokt op het nieuws dat via RTL Boulevard naar buiten kwam. "We zijn erg geschrokken van de beschuldigingen richting Kaj over seksueel overschrijdend gedrag en willen dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht."

De omroep heeft nu dus laten weten definitief geen vervolg te geven aan de samenwerking met Van der Ree.

Komende vrijdag zal NPO 3FM naar aanleiding van het nieuws rond Van der Ree een eenmalige thema-uitzending over online seksueel overschrijdend gedrag maken. Dat programma wordt gepresenteerd door Eva Koreman.

Van der Ree zou seksueel getinte berichtjes naar minderjarigen gestuurd hebben

Via Twitter kwamen vrijdag meerdere berichten naar buiten dat Van der Ree zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vrouwen beweren dat hij seksueel getinte berichtjes zou hebben gestuurd via sociale media.

Sommigen van hen zouden op dat moment minderjarig zijn geweest. Peter R. de Vries had het in de uitzending van RTL Boulevard over "meisjes vanaf dertien jaar".

Het management van Van der Ree liet vrijdag aan RTL Boulevard weten dat hij een advocaat in de arm neemt nu hij door meerdere vrouwen beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag. "We volgen de juridische route en wachten dit af."

Eerder werd al bekend dat het Rode Kruis, waarvoor Van der Ree als ambassadeur actief was, een punt zette achter hun samenwerking. Ook het YouTube-kanaal van de presentator en dj is zaterdag offline gehaald.