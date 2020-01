SBS heeft een nieuwe plek in het uitzendschema gevonden voor de realitysoap De Scheetjes: Bouwen op Bonaire, die sinds 6 januari wordt uitgezonden op het oude tijdslot van Chateau Meiland. Een woordvoerder van Talpa laat donderdag weten dat de laatste twee uitzendingen op zaterdag 25 januari en zaterdag 8 februari van 23.30 tot 0.30 uur te zien zijn.

"Helaas is gebleken dat er onvoldoende belangstelling is voor de avonturen van Hans en Karin op het tijdslot waar ze voorheen stonden", meldt de zender. "De kijkcijfers waren lager dan gehoopt."

De recentste uitzending van het programma, dat voorheen wekelijks op maandagavond om 20.30 uur te zien was, werd bekeken door 347.000 mensen.

De realityserie draait om Karin en Hans ten Böhmer, die bekend werden dankzij hun deelname aan Ik Vertrek. In het najaar van 2018 was in dat programma te zien dat het stel naar Bonaire vertrok om een adventuregolfbaan op te zetten. Voor het SBS-programma proberen ze naast de golfbaan een resort in country-and-westernstijl te bouwen.