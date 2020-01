NPO 3FM zal vrijdag tussen 22.00 en 00.00 uur een thema-uitzending maken over online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het eenmalige programma, gepresenteerd door Eva Koreman, is in het leven geroepen nadat Kaj van der Ree moest stoppen met zijn vrijdagavondshow op de radiozender. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van ongepast seksueel gedrag.

NPO 3FM laat donderdag weten dat zij "net als alle andere betrokken partijen, nogmaals benadrukken erg geschrokken te zijn" over het nieuws dat vorige week naar buiten kwam over de YouTuber en presentator.

"Als publieke zender vinden we het belangrijk om een actueel thema als online seksueel grensoverschrijdend gedrag te bespreken met onze luisteraars."

Daarom zal het tijdslot waarop Skaj is the Limit eerder werd uitgezonden, worden gebruikt om deze thema-uitzending te maken. "Tijdens deze uitzending willen we een open gesprek voeren met deskundigen en luisteraars. Iedereen die vragen heeft of ervaringen wil delen over online seksualiteit, is welkom bij 3FM."

Proefkonijnen stopte na één aflevering

Via Twitter kwamen vrijdag meerdere berichten naar buiten dat Van der Ree zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vrouwen beweren dat Van der Ree seksueel getinte berichtjes zou hebben gestuurd via sociale media. Sommigen van hen zouden op dat moment minderjarig zijn geweest. Peter R. de Vries had het in de uitzending van RTL Boulevard over "meisjes vanaf dertien jaar".

Van der Ree presenteerde sinds kort Proefkonijnen bij BNNVARA, samen met Jurre Geluk. Er is tot nu toe één aflevering met Van der Ree als presentator uitgezonden en dit is ook de laatste. De inhoud van Van der Rees YouTube-kanaal, waarop 251.000 mensen zich hebben geabonneerd, is zaterdag verwijderd.

Ook RTL laat weten niet meer met Van der Ree te willen samenwerken. "We keuren dit soort gedrag te allen tijde af", aldus een woordvoerder van RTL. "Kaj is niet in dienst bij RTL, maar werkt incidenteel voor het YouTube-programma Nieuwspunt. Er liggen geen nieuwe afleveringen klaar met Kaj en ook geen nieuwe opdrachten. Hij zal niet meer te zien zijn bij Nieuwspunt."