Heb je geen idee wat te kijken op woensdag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Telefilm: King of the road

20.25 - 22.10 uur op NPO3

De vaste bijrijder van trucker Barry wordt door een groep Marokkanen in elkaar geslagen. Barry, die al behoorlijk racistisch was, krijgt tot overmaat van ramp Sadiq als vervanger, een jongen van Marokkaanse afkomst. Dat zorgt uiteraard voor spanningen als ze een lange internationale rit maken.

Live: Musical Awards Gala 2020

20.35 - 22.05 uur op NPO1

Voor de negentiende keer worden de Musical Awards uitgereikt, ook nu weer in de Amsterdamse RAI. Kanshebbers voor beste grote musical zijn Kinky Boots, Anastasia en Lazarus.

Documentaire: Terug naar de Akbarstraat

22.20 - 23.25 uur op NPO2

De Kolenkit in Amsterdam-West was in 2002 officieel de slechtste buurt van Nederland. PvdA-coryfee Felix Rottenberg maakte er destijds een documentaireserie over. Nu, vijftien jaar later, treft Rottenberg in deze tweedelige docu een totaal andere wijk aan met koopwoningen en luxe huurappartementen. Samenleven blijkt toch nog ingewikkeld.

Comedyfilm: Bad Boys II

20.30 - 23.35 uur op Veronica

Marcus Burnett (Martin Lawrence) en Mike Lowrey (Will Smith) komen een nieuw drugskartel op het spoor. Ze zorgen niet alleen voor actie in de straten van Miami, maar ook voor chaos in het binnenland van Cuba.

Thriller: Runner Runner

23.35 - 1.20 uur op Veronica

Richie Furst (Justin Timberlake) is student en verliest via een online pokerspel al zijn collegegeld. Hij wil verhaal halen bij de eigenaar van de pokersite, Ivan Block (Ben Affleck).

