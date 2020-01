NPO Radio 2 heeft in november en december het hoogste marktaandeel behaald sinds de zender in 1999 begon met de Top 2000. Uit cijfers van Nationaal Luister Onderzoek blijkt dat Radio 2 met een marktaandeel van 17,7 procent de best beluisterde zender was en 0,8 procent meer behaalde dan in dezelfde periode in 2018.

In de periode oktober-november bedroeg het marktaandeel van Radio 2 nog 12,7 procent. In de periode november-december werd de concurrentie op afstand gehouden. Radio 10 eindigde namelijk als tweede met 11,1 procent. Sky Radio behaalde de derde plek met een aandeel van 10,5 procent.

Radio 538 moet het met de vierde plek doen, nadat ze in de periode oktober-november en de periode november-december in het jaar ervoor nog op de tweede plek stonden. Hun marktaandeel betrof 9,5 procent.

Eerder werd al bekend dat het Top 2000 Café ook een nieuw record had gevestigd. Er kwamen 36.000 bezoekers naar het café in Beeld en Geluid in Hilversum. De lijst met de tweeduizend populairste platen aller tijden wordt jaarlijks vanaf Eerste Kerstdag tot middernacht op Oudjaarsdag uitgezonden.