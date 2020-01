Nicolaas Veul en Tim den Besten zijn vanaf april te zien in de documentairereeks 100 dagen voor de klas. In de zesdelige serie gaan de presentatoren aan de slag als stagiairs op een middelbare school.

Veul en Den Besten zeggen dat ze willen onderzoeken hoe het is om in deze tijd leraar te zijn. Ze gaan ervaren hoe hoog de werkdruk is in "overvolle klassen met mondige pubers".

Den Besten geeft Nederlands in het vmbo, terwijl Veul zowel geschiedenis als maatschappijleer onderwijst in het vmbo, havo en vwo.

De twee presentatoren waren eerder samen te zien in Oudtopia, waarvoor ze samen een maand in een verzorgingshuis woonden. Ook maakten ze Superstream Me, waarin hun dagelijkse leven achttien dagen achtereen online werd uitgezonden. Veul maakte afgelopen jaar de documentaire Pisnicht: The Movie en Den Besten interviewde bekende Nederlanders voor Tims ^ tent: maar dan in een bungalow met sterren.

100 dagen voor de klas is vanaf 23 april te zien op NPO3.