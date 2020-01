Heb je geen idee wat te kijken op maandag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: Typisch Moerdijk

19:25 – 20:05 uur op NPO2

Dit programma zet alles op een rijtje wat nou typisch Moerdijk is. Zo geeft het een beeld van de levens van gewone mensen in een buurt ergens in Nederland.

Spelshow: 50/50

18:25 – 19:00 uur op SBS6

Elke avond van de werkweek stelt Winston Gerschtanowitz vijftig fifty-fifty-vragen als ‘Welke presentator is pas 43 jaar?’ Met elk goed antwoord wint de kandidaat vijftig euro.

Datingprogramma: Lang Leve de Liefde

19:00 – 19:30 uur op SBS6

Als tegenhanger van First Dates lanceert SBS6 nu een datingshow waarin singles langere tijd met elkaar doorbrengen. Houden ze het vijf dagen vol, dan winnen ze een romantisch weekend.

Reportageserie: Trauma Rescue Squad

20:30 – 21:40 uur op Spike

Een kijkje achter de schermen van HART (Hazardous Area Response Team) van de ambulancedienst in Yorkshire. Het is een van de eenheden die is opgezet na de bomaanslagen in Londen om zwaargewonde patiënten in extreme omgevingen te behandelen. Uiteraard staan ze nauw verbonden met andere eenheden.

Avonturenfilm: Allegiant

20:30 – 22:45 uur op Net5

Tris (Shailene Woodley) en Four (Theo James) proberen te ontsnappen aan de muur die hen scheidt van Chicago. Het is de eerste keer dat ze buiten de muur komen en ze laten de enige stad achter die ze ooit hebben gekend.

