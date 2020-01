Linda de Mol komt per 1 februari met een nieuwe spelshow, Deze quiz is voor jou. Hierin proberen elke week vier bekende Nederlanders om zoveel mogelijk geld te verdienen, dat uiteindelijk naar één persoon uit het publiek gaat.

De gelukkige winnaar is vooraf door een dierbare aangemeld en meegelokt naar de studio. Het gaat om mensen die door veel pech en tegenslag in de problemen zijn geraakt en wel een financiële meevaller verdienen.

Ondertussen doen de BN'ers, die wel weten om wie het gaat, hun uiterste best om zoveel mogelijk geld op te halen. Pas aan het einde van de quiz is het tijd voor de onthulling en maakt De Mol het nieuws bekend aan die ene persoon door te zeggen "Deze quiz - en al het geld in de prijzenpot - is voor jou!"

De Mol bedacht de quiz voor SBS6, nadat ze in oktober van de rechter te horen kreeg dat ze 'haar' RTL-programma's Weet ik veel en Oh wat een jaar! niet mee mocht nemen naar Talpa.

Deze quiz is voor jou is vanaf 1 februari om 20.00 uur te zien bij SBS6. Kijkers kunnen thuis ook meespelen via een app.