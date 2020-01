Het jaarlijkse muzikale televisie-evenement The Passion krijgt een editie op de Duitse televisiezender RTL. Dat meldt producent Mediawater maandag in een persbericht.

De Duitse editie van het evenement zal op 8 april plaatsvinden in de Duitse stad Essen. Welke artiesten een rol gaan spelen is nog niet duidelijk.

Dit jaar vindt The Passion voor de tiende keer plaats in Nederland. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers en miljoenen kijkers op televisie. Volgens de producent hebben meerdere landen, zoals Frankrijk en Hongarije, interesse getoond om een editie van The Passion te organiseren. In 2016 vond er al een editie plaats in het Amerikaanse New Orleans.

De directeur entertainment van de Duitse zender RTL, Kai Sturm, zegt blij te zijn dat het evenement naar Duitsland komt. "Het verhaal van The Passion is een van de krachtigste verhalen van de mensheid. We vinden het een enorme eer om dit verhaal met Mediawater door middel van een uniek televisie-evenement te vertellen aan het Duitse publiek", aldus Sturm.

Het thema van de vorige editie van de Nederlandse versie van The Passion was: Je bent niet alleen, waarmee organisatoren KRO-NCRV en de EO nadruk wilden leggen op aandacht voor elkaar. The Passion trok afgelopen jaar 2,4 miljoen kijkers, bijna 1 miljoen minder dan het jaar ervoor.