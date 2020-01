Presentator Winston Gerschtanowitz vindt dat het systeem waarmee de kijkcijfers van televisieprogramma's worden gemeten op de schop moet. De wet op de privacy staat dat nu in de weg, zegt hij maandag in gesprek met De Telegraaf.

"Gewoontes veranderen langzaam. Maar met een simpele druk op een knop bij bijvoorbeeld Ziggo, heb je een veel betere en meer accurate analyse dan via Stichting Kijkonderzoek", aldus Gerschtanowitz. "Er schijnen maar 1.250 kastjes in Nederland te zijn die de kijkcijfers meten."

"Door de wet op privacy kan nu niet via digitale aanbieders worden gemeten omdat de persoonsgegevens van de kijkers zijn beschermd, maar het systeem moet een keer om", vindt de 43-jarige presentator. "Ik zeg niet dat de cijfers van mijn eigen programma's beter worden, maar met specifiekere kennis en data kunnen we investeren in content die langer dan een dag houdbaar is."

Het door Gerschtanowitz gepresenteerde Dancing on ice trok de laatste weken tussen de 400.000 en 750.000 kijkers op zaterdagavond. "Je weet niet meer zo goed met welke cijfers je blij moet zijn in deze tijd", zegt de presentator daarover. "Het lijkt soms alsof mensen het leuk vinden om te zeggen: 'Dat is een flop', maar met Dancing on ice scoren we in de week na de show nog zeker 200.000 kijkers extra. Je kunt niet alleen op de ochtend na de uitzending zeggen: 'En dit zijn de kijkcijfers'."