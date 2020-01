De BBC heeft de klacht van presentatrice Sarah Montague, dat ze stelselmatig minder betaald heeft gekregen dan haar mannelijke collega's, geschikt. Naast het betalen van een schadevergoeding van 400.000 Britse pond (ongeveer 450.000 euro) heeft de Britse publieke omroep excuses aangeboden en Montague heeft dit aanbod geaccepteerd, meldt de presentatrice zondag op Twitter.

"Na een lange en stressvolle periode van onderhandelingen heb ik een schadevergoeding van 400.000 pond en excuses van de BBC geaccepteerd, voor de jarenlange periode waarin de zender mij heeft onderbetaald", aldus Montague. "Toen ik de ongelijkheid in mijn vergoeding ontdekte, kreeg ik te horen dat het rechtzetten hiervan miljoenen zou kosten. Ik heb ervoor gekozen om niet achter deze bedragen aan te gaan, maar wilde wel de erkenning dat de BBC mij heeft onderbetaald."

Montague voelde zich naar eigen zeggen gedwongen om publiekelijk op de zaak in te gaan. Volgens de 53-jarige presentatrice van het BBC Radio 4-programma World at One en HARDtalk op televisie was de berichtgeving over haar klacht onjuist.

Eerder in januari won Samira Ahmed een rechtszaak tegen de BBC over ongelijke salarissen. De televisiepresentatrice overtuigde de rechter ervan dat ze zes keer zo weinig verdiende als haar mannelijke collega Jeremy Vine.