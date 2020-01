De tweede aflevering van Wie is de Mol? is zaterdagavond uitgezonden. NU.nl vraagt presentator Ron Boszhard, die eerder meedeed aan het spelprogramma, naar zijn mening over de aflevering.

Let op: dit artikel bevat spoilers.

"Ik kijk al vanaf het begin Wie is de Mol?. Wij keken het altijd met z'n allen. Ik vind het een fantastisch programma", vertelt de 56-jarige Boszhard, die in 2018 meedeed aan het programma. Hij moest het spel toen in de eerste aflevering verlaten en wilde al langere tijd meedoen. "Ik heb in 2017 een mail gestuurd met de vraag: mochten jullie een kandidaat zoeken, dan ben ik beschikbaar."

Wat viel je op in de aflevering?



"Je merkt dat er een kandidaat weg is. Het gaat wat stroever en mensen hebben al snel bondjes met elkaar gesloten. En veel mensen lopen te mollen, ook al is het pas de tweede aflevering. Ik snap wel dat ze het doen en denk ook dat de makers het er expres in laten. Het wordt voor de makers steeds moeilijker: wat laat je wel en wat laat je niet zien? Molloten kijken namelijk frame voor frame naar alle beelden."

Welke kandidaat viel jou op?



"Claes (Iversen, red.) wordt weggestopt: of hij is de mol of hij doet niet zoveel. Hetzelfde als Sinan (Can, red.) vorig jaar. Ook Miljuschka (Witzenhausen, red.) viel op, omdat ze zo'n grote jurk aan had. Als mol moet je juist niet opvallen", zegt hij met een lach. "Verder vind ik dat Leonie (ter Braak, red.) nadrukkelijk aanwezig is. En Tina (de Bruin, red.): ze zat helemaal alleen in de taxi. Ik dacht: speel je jezelf daar niet mee weg? Datzelfde geldt voor Jaike (Belfor, red.) toen ze alleen op het scootertje zat, ik weet niet of dat zo handig is. Ook zij valt mij op: ze is altijd boos en geïrriteerd, haha."

Wie speelt het spel goed?

"Leonie en Johan (Goossens, red.) vind ik goede spelers. Leonie is vergelijkbaar met Jan (Versteegh, red.) in 2018. En Tina was een fantastische kandidaat: ze was moeilijk te peilen en is een goede actrice. Ik heb erg gelachen om haar. Het is jammer dat ze eruit is, want je wil ook vermaakt worden."

Wie is te eerlijk?

"Niemand is eerlijk. Het is Wie is de Mol? en iedereen speelt het spel. Johan is misschien wel wat te naïef. Hij was eerlijk over zijn vrijstelling en was teleurgesteld dat Leonie dat niet was. Maar hij hoeft niet te verwachten dat anderen eerlijk zijn tegen hem. Hij moet misschien groeien in het spel."

Wie is de mol?

"Vanaf de eerste aflevering van MolTalk zit ik op Nathan (Rutjes, red.). Ik blijf voorlopig op hem. In de tweede aflevering zat hij in de auto met Rob (Dekay, red.) heel hard te lachen, alsof de chauffeur niet mocht horen wat er aan de telefoon werd gezegd. Hij is aan het mollen. We moeten hem in de gaten houden."

Wie wordt de winnaar?

"Dat zou weleens Buddy (Vedder, red.) kunnen zijn. Hij is een goede speler en kan mensen echt op het verkeerde been zetten. Hij is enthousiast, een spring-in-'t-veld en mensen vertrouwen hem. Leonie gaat ook ver komen, maar gaat uiteindelijk omvallen. Van Rob en Claes verwacht ik dat ze ook ver gaan komen, omdat ze steeds mazzel hebben."



Je viel in 2018 af in de eerste aflevering van Wie is de Mol?. Hoe ga je daarmee om?

"De cameramannen zeiden toen: het is maar een spel, maar op dat moment verging de wereld voor mij. Je moet je voorstellen dat je er heel veel mee bezig bent. Drie maanden van tevoren hoor je dat je meedoet aan het programma en je ondergaat allerlei tests. En dan moet je er op de eerste dag alweer uit. Dat was zuur, maar het blijft Wie is de Mol?."