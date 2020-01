Paris Hilton brengt in mei de documentaire This is Paris uit via YouTube, meldt Billboard zondag. De documentaire zal een intieme blik geven in haar privéleven, vertelt de realityster.

"Deze film wordt rauw en authentiek", aldus de 38-jarige Hilton zaterdag in gesprek met televisierecensenten. "In feite gaat het over mijn hele leven."

Alexandra Dean regisseert This is Paris. Dean regisseerde in 2017 Bombshell: The Hedy Lamarr Story, een documentaire over de in 2000 op 85-jarige leeftijd overleden Oostenrijks-Amerikaanse actrice en uitvindster.

Hilton werd bij het grote publiek bekend door haar realityserie The Simple Life, waarin ze samen met Nicole Richie van 2003 tot en met 2007 te zien was. in 2008 verscheen over haar de documentaire Paris, not France.