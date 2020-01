Wie is de Mol? is opnieuw het best bekeken programma van de zaterdagavond. Er keken bijna 2,9 miljoen mensen naar de tweede aflevering van het spelprogramma, blijkt uit de zondagochtend gepubliceerde kijkcijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De kijkcijfers van WIDM zijn ten opzichte van vorige week iets gezakt. Er keken toen meer dan 3 miljoen mensen naar de seizoensopening van het spelprogramma.

Op de tweede plek van best bekeken programma's van de zaterdagavond kwam het NOS Journaal van 20.00 uur, waar iets meer dan twee miljoen mensen naar keken. Het consumentenprogramma Kassa volgde met bijna 1,3 miljoen kijkers.

MolTalk, met het nieuwe presentatieduo Rop Verheijen en Marlijn Weerdenburg, stond op de zesde plek. Het napraatprogramma trok ruim 1 miljoen geïnteresseerden.