Kim Kardashians nieuwe documentaire Kim Kardashian West: The Justice Project gaat op zondag 5 april in première op de Amerikaanse misdaadzender Oxygen, meldt Kardashian zaterdag op Twitter. De film gaat over haar strijd voor hervorming van het strafrecht.

"Hervorming van het strafrecht is heel belangrijk voor me en ik kan niet wachten om deze verhalen met jullie te delen", aldus de realityster op Twitter. Volgens Kardashian is de massale opsluiting van gevangenen in de Verenigde Staten een groot probleem en faalt het rechtssysteem.

Voor de twee uur durende documentaire is Kardashian gefilmd terwijl ze de situaties van gedetineerden uitzoekt. Ze hebben volgens haar en juridisch experts een oneerlijk proces gehad. Om de verhalen op te tekenen, spreekt ze met de gevangenen, hun familieleden en vrienden en pleit ze met advocaten voor hun vrijlating.

Ze heeft zich de afgelopen jaren vaker hard gemaakt voor de vrijlating van gevangenen. In 2018 verleende de Amerikaanse president Donald Trump een gevangene gratie na een gesprek met Kardashian. Na de vrijlating van Alice Marie Johnson kondigde de realityster aan door te gaan.

In 2019 werd bekend dat de 39-jarige Kardashian is gestart met een rechtenstudie. Ze is van plan om in 2022 examen te doen om toe te treden tot de Amerikaanse orde van advocaten.