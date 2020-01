Heb je geen idee wat te kijken op zondag? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Spelshow: Holland-België

20:00 – 21:30 uur op RTL 4

In deze spelshow strijden Nederland en België tegen elkaar. Met Ruben Nicolai die de Nederlanders vertegenwoordigt, proberen zij meer vragen goed te hebben dan hun tegenstanders, de Belgen.

Politieserie: Smeris

20:15 – 21:10 uur op NPO3

Na vier geestige en redelijk succesvolle seizoenen is het tijd voor de finale, opgedeeld in drie afleveringen die zich eens niet afspelen in Tilburg maar op het tropische Bonaire. Daar is een kunstroof gepleegd, waarbij de hulp van Theo en Willem gewenst is. Guus Meeuwis komt ook voorbij.

Documentaireserie: Andere Tijden Sport

22:05 – 22:45 uur op NPO1

Heel Nederland is blij als Max Verstappen eerste wordt in Zandvoort op 3 mei, 35 jaar nadat Niki Lauda als laatste winnaar van de GP over de streep kwam. Vanavond begint Andere Tijden Sport, dat terugblikt op de historie van het Nederlandse circuit, met hulp van amateurbeelden.

Misdaadserie: Death in Paradise

22:05 – 23:30 uur op BBC First

In het nieuwe seizoen van deze politieserie is ditmaal Ralf Little te zien als Britse inspecteur die naar het fictieve eilandje Saint-Marie wordt gestuurd. Daar is werk aan de winkel, want er worden nog altijd veel moorden gepleegd.

Thriller: Angels & Demons

20:00 – 22:50 uur op Veronica

De katholieke kerk roept de hulp in van Professor Langdon (Tom Hanks), expert op het gebied van symboliek. Hij moet ontvoerde kardinalen opsporen en een aanslag op het Vaticaan voorkomen.

