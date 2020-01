Gert-Jan Hox, een van de twee directieleden van BNNVARA die in 2018 aantrad, stelt dat Jeroen Pauw geen contract meer heeft met BNNVARA. Dit is het gevolg van een voorstel van Pauws productiebedrijf TVBV over de toekomst van de inmiddels gestopte talkshow Pauw.

Het NRC meldt vrijdag dat dit voorstel inhield dat het nieuwe contract van Pauw gekoppeld werd aan een verhoging van de vergoeding voor TVBV en ook aan de verplichting voor BNNVARA om in 2020 voor 500.000 euro programma's van het productiebedrijf af te nemen.

Dit zou als gevolg hebben dat het bedrijf meer omzet zou maken en dus zou Pauw als directeur van TVBV meer verdienen. Dat salaris zou bovenop het geld komen dat de presentator zou ontvangen van BNNVARA voor zijn verdiensten als presentator. Hiermee zou Pauw boven de Balkenendenorm komen van 194.000 euro, wat inmiddels verboden is wanneer er een nieuw contract ingaat.

Volgens het NRC gingen Hox en zijn directiepartner Karin van Gilst niet akkoord met het voorstel, met als gevolg dat Pauw niet meer in dienst is bij BNNVARA en er dus een eind is gekomen aan de talkshow Pauw.

In een reactie hierop laat Hox weten niet op het voorstel in te willen gaan, maar bevestigt hij wel dat deze inhoud de aanleiding was om geen akkoord erop te geven. BNNVARA heeft als gevolg hiervan geen contract meer met Pauw, zo bevestigt Hox aan de krant.

'Onzinnig om te praten over iets dat niet gebeurd is'

Het NRC meldt dat Frans Klein, directeur van NPO, alsnog afspraken maakte met TVBV en Pauw. Hieruit vloeide voort dat het productiebedrijf Op1, de nieuwe talkshow die wordt uitgezonden op het tijdslot van Pauw, produceert. Ook mogen Pauw en zijn bedrijf programma's voor de publieke omroep maken.

Pauw zelf wil eveneens niet reageren tegenover het NRC. "Eerlijk gezegd lijkt het mij onzinnig om te praten over iets dat niet gebeurd is. Er is geen contract, er zijn geen afspraken."