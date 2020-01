Ajouad El Miloudi zal Fidan Ekiz opvolgen als presentator van de talkshow De Nieuwe Maan. De presentator zal vanaf vrijdag 24 januari wekelijks met gasten de ontwikkelingen binnen de multiculturele samenleving bespreken.

"Een talkshow presenteren is een droom, vooral om dat te mogen doen voor een omroep die openstaat voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen", zegt de 32-jarige El Miloudi over zijn nieuwe presentatieklus.

De presentator zal in 2020 ook andere programma's gaan maken voor de NTR, zo meldt de omroep.

Ekiz nam half december afscheid van haar talkshow, nadat ze het drie seizoenen presenteerde. Waarom zij stopte met de presentatie, is niet bekend.

El Miloudi was eerder te zien in programma's als De Keuringsdienst van waarde, De Reünie en Kaaskop of Mocro.

De Nieuwe Maan is vanaf 24 januari elke vrijdag om 17.15 uur te zien. Vanaf 7 februari wijzigt het uitzendtijdstip naar 18.00 uur.